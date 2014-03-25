Слідчі проводять обшук у штабі Національної гвардії

Як повідомляє журналіст "Громадського ТБ" з місця подій, на вході в офіс 6 працівників міліції з автоматами не пропускають усередину відвідувачів, включно з пресою.

Працівників ЗМІ пообіцяли пропустити після того, як вийдуть слідчі.

Як пише УП, біля входу у штаб стоять 4 міліцейські автомобілі, з них 2 – мікроавтобуси

Начальник штабу Володимир Волков по телефону повідомив, що зараз тривають слідчі дії, обшук, що це відбувається за наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Волков підозрює, що його заарештують.

Перед цим він був у прямому ефірі Громадського, і вже дорогою до штабу повідомив про обшук.