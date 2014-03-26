Через військові маневри РФ літаку Air France довелося змінити маршрут - ЗМІ
16:34, 26 березня 2014Політика
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Літак був змушений приземлитися у Гамбурзі.
Літак був змушений сісти у Гамбурзі / REUTERS
Літак авіакомпанії Air France, котрий виконував рейс з Шанхаю до Парижа, був змушений змінити маршрут через несподіване закриття частини повітряного простору Росії у зв'язку з військовими маневрами.
Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР, котре зауважує, що немає інформації про те, чи ці маневри росіян пов'язані з активністю військових поблизу кордонів України.
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"Літак з 495 пасажирами та 22 членами екіпажу був змушений приземлитися в Гамбурзі, бо через зміну курсу мав замало палива, аби долетіти до Парижа",- відзначила авіакомпанія.
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