Ющенко віддав Богатирьовій свого радника

Сьогодні Віктор Ющенко своїми указами звільнив Гавриша Степана Богдановича з посади радника Президента України. Та одразу ж призначив його першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової.

Тексти відповідних указів оприлюднені на офіційному сайті Президента.

Нагадаємо, що у листопаді 2007 року Степан Гавриш, коментуючи ймовірність призначення Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра, заявив, що це спричинить глибинну системну кризу у владі, що у свою чергу змусить Ющенка як політичного менеджера “шукати шляхи до консолідації” та стабільної конфігурації політичних сил у владі.