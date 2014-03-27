Половину автомобільного парку органів держвлади продадуть - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Верховної Ради.

Він підкреслив: “Ми оголошуємо приватизацію всіх об'єктів державної власності, які знаходяться у так званому Державному управлінні справами – дачі, заводи та інша нерухомість, яка не потрібна державі, повинна бути продана”.

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За словами Яценюка, цього року буде припинено фінансування «Пуща-Водиці» та «Конча-Заспи», і всі, хто там проживає, тобто йдеться про державні дачі високопосадовців, нинішніх та колишніх, мають оплачуватися ними з особистих коштів. Прем’єр запропонував їм за власні кошти викупити ділянки землі під цими об'єктами за ринковою ціною.