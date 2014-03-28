ЗМІ: Спецслужби РФ поширюють дезінформацію, щоб сіяти паніку в Україні
Російські спецслужби вкидають дезінформацію, щоб посіяти в Україні паніку та "загострити ситуацію".
Півтори тижні тому співробітникам СБУ були дані негласні вказівки про збір «тривожних валізок». Про це «Сегодня» неофіційно розповіли у відомстві.
«Нас попросили зібрати речі першої необхідності на випадок можливої евакуації. Все зібрано, але ми сподіваємося на краще», - говорить киянка Ганна.
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У Службі безпеки нам повідомили, що приблизно з 20 березня російські спецслужби регулярно вкидають різного роду дезінформацію, мета якої - посіяти в Україні паніку, викликати хвилювання, загострити обстановку. «Можна назвати це грою нервів, - каже один з керівників СБУ. - І лякають: ось завтра, ось післязавтра...».