МЗС Угорщини засудило своїх націоналістів за посягання на територіальну цілісність України

Ця заява МЗС, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, стала відповіддю на мітинг за надання автономії Закарпаттю та подальше відокремлення області від України.

Ввечері 27 березня перед будівлею МЗС Угорщини зібрався натовп чисельністю від 200 до 300 осіб, які тримали гасла-вимоги угорською та англійською мовами «Самовизначення Закарпаттю!» та «Угорщина вимагає повернення Закарпаття!» і розмахували націоналістичними прапорами. Демонстрацію провели з ініциативи Тамаша Ґауді-Надя, депутата парламенту від партії «Йоббік».

Читайте такожПартія Йоббік висунула Україні кілька умов підтримки курсу на ЄСДемонстранти передали до МЗС Угорщини петицію «За Закарпаття», вимагаючи при цьому, щоб Угорщина визнала результати так званого референдуму в Криму. Водночас з вулиці лунали заклики привести в бойову готовність угорську армію, яка нібито повинна захистити 150-тисячну угорську меншину в Україні.

У сьогоднішній заяві МЗС Угорщини рішуче відмежувалося від «духу та змісту» петиції, яка аж ніяк не сприяє, а, навпаки, ставить під загрозу майбутнє як угорської нацменшини Закарпаття, так і всього регіону. Угорщина неодноразово заявляла про свою незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і не вважає «потьомкінський» референдум актом виявлення права народу на самовизначення, не визнає його результатів та легітимності приєднання Криму до Росії.

«В той же час Угорщина послідовно проводить політику всебічної підтримки забезпечення прав угорської нацменшини Закарпаття, особливо у сфері освіти та використання рідної мови», – підкреслюється у заяві МЗС Угорщини.