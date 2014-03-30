Анексія Криму не закрила питання про делімітацію Керченської протоки - МЗС

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону, посол з особливих доручень МЗС України Леонід Осаволюк.

Дипломат зазначив, що на переговорах з розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки, починаючи з 2010 р. українська сторона здала всі завойовані раніше позиції.

"Йдучи на поводу у російської сторони, влада і відповідальні за переговори з делімітації Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки перестали будувати свою позицію на основному принципі міжнародного морського права при розмежуванні морських акваторій - на принципі серединної лінії. Саме про таке цинічне ігнорування міжнародного права завжди мріяли російські переговорники", - сказав Осаволюк.

"Слава Богу, цю капітулянтську позицію не встигли закріпити в юридично обов'язковому двосторонньому договорі. Тепер доведеться шукати нові шляхи щодо захисту інтересів нашої держави", - додав він.

Коментуючи заяву російського МЗС про те, що після приєднання Криму до РФ Керченську протоку вже не може бути предметом переговорів, Осаволюк зазначив: "Прогнозувати щось важко. Але думаю, що питання розмежування морських акваторій все ж не закрите, і нам вдасться ще поборотися".

Читайте такожМЗС РФ: Керченську протоку більше не будуть обговорювати з УкраїноюЧитайте такожЗа словами українського дипломата, "потрібно керуватися нормами міжнародного морського права, які є ахіллесовою п'ятою для наших партнерів".

"Конвенція ООН по морському праву дозволяє кожній державі самостійно встановлювати ширину свого територіального моря в межах 12 морських миль. А у Верховній Раді з 2003 р. лежить ухвалений у першому читанні проект закону "Про внутрішні води, територіальнеу море та прилеглу зону України". Його прийняття було заблоковано, але зараз ще не пізно до нього повернутися", - пояснив він.

"Для України важливо прийняття цього закону. Крім усього іншого, він не дозволить розграбувати корисні копалини на українському континентальному шельфі в Азовському і Чорному морях. Іноземні компанії, які займаються видобутком нафти і газу, ніколи не будуть розробляти родовища, розташовані в акваторії, що має суперечливий статус. Ще один шлях - міжнародні суди, що завжди приймають правові рішення щодо спірних територій", - заявив Осаволюк.