У Кабміні заявили про 26 тисяч місць для родин військових з Криму

Про це заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман.

"За дорученням прем'єр-міністра сформовано 26 тисяч місць для родин військовослужбовців, які розміщені у 18-ти регіонах України. Ця інформація доведена до Міністерства оборони й інших силових відомств, які займаються виведенням військ з території АР Крим, Україна", - повідомив Гройсман, коментуючи інформацію, яка з'явилася 29 березня про дві тисячі людей - військових та їхніх родин, - яких начебто не квапляться вивозити з півострова, передає ТСН.

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"Інформація, яку ми перевірили за вашим сюжетом. Ми не знайшли походження цієї інформації, ми не знайшли дві тисячі осіб, які не можуть приїхати для тимчасового проживання. Тому сьогодні працює цілодобово колцентр. Працює штаб по виведенню. Між міністерствами здійснюється координація цього штабу. Сьогодні ми готові в будь-який час відреагувати на будь-яку кількість людей, яких необхідно забезпечити перевезенням", - запевнив віце-прем'єр.

Він наголосив, що "евакуація нині іде по запланованому розкладу, згідно з планами, які формує Міністерство оборони".

"Ми сьогодні готові абсолютно повністю забезпечити перевезення, в тому числі залізничним транспортом. І забезпечити розміщення, розселення на території 18-ти областей", - підсумував Гройсман.