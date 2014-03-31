МЗС РФ закликає Європу не допустити дискримінації російськомовного населення в Латвії

"У зв'язку з планами Уряду Латвійської Республіки про переведення з 2018 р. всього шкільного навчання на латиську мову Уповноваженим МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права К.К.Долговым направлені листи керівництву правозахисних структур Ради Європи, ОБСЄ та Європейського союзу, в яких наголошується, що зазначені ініціативи у сфері освіти є черговим фактом дискримінаційної політики латвійської влади, спрямованої на примусову асиміляцію російськомовного населення і побудову в Латвії моноетнического суспільства", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС РФ.Читайте такожРосія вже перейнялася правами росіян в Естонії і натякнула на історію з Кримом

Відомство закликає Європу вплинути на латвійські влади з метою припинення, як вважають в МЗС, дискримінації російськомовного населення за національною та мовною ознаками.