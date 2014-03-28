Керівники Євросоюзу обговорять з президентом Китаю тему України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Піа Андеркілде-Хансен, речниця президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

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"Це перший офіційний візит до Європейського Союзу нового китайського президента. І перший за всю історію візит китайського президента до інституцій ЄС... Як очікується, під час візиту будуть обговорені теми глобальної економіки, розвиток двосторонніх відносин ЄС-Китай, двостороння співпраця в галузі безпеки та оборони, Україна, Сирія та Іран та інші питанні, якщо дозволить час", - сказала Андеркілде-Хансен.

За словами речниці, президент Сі Дзіньпінь проведе переговори в Єврокомісії з Баррозу і в Європейській Раді з її президентом Германом ван Ромпеєм, а потім три лідери матимуть спільний робочий обід.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому не передбачена прес-конференція керівників ЄС та Китаю, Андеркілде-Хансен сказала: "Сторона ЄС хотіла мати прес-конференцію, але китайська сторона цього не бажала. Отже, прес-конференції не буде."

Як повідомлялося, під час голосувань в Раді Безпеки ООН та під час Генеральної Асамблеї ООН з резолюцій, які засуджують анексію Криму Росією, Китай утримався.