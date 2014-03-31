ВР пропонують голосувати за допомогою сенсорних кнопок - законопроект

Авторами законопроекту є народні депутати Ігор Єремеєв, Володимир Литвин і Сергій Лабазюк (усі - члени групи «Суверенна європейська Україна»), а також Віктор Чумак (фракція “УДАР”), повідомили УНІАН у прес-службі депутатської групи "Суверенна європейська Україна".

Законопроектом пропонується задіяти сенсорну кнопку для голосування, що дозволить забезпечити особисте голосування народних депутатів.

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За словами Лабазюка, «рано чи пізно маємо дотиснути це питання». «Депутати мають навчитися ходити на пленарні засідання і відповідати особисто за кожне натискання кнопки», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді останнім часом знову фіксуються випадки неперсонального голосування.