Меркель не погодилась із порівнянням Путіна з Гітлером

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

"Ми це добре знаємо з історії (...) Це методи, які (Адольф) Гітлер використовував, коли захоплював Судецький край (частина Чехословаччини)", - сказав міністр на зустрічі з німецькими студентами.

"Ми повинні захищати наших громадян і тому ухвалюємо рішення про захоплення", - говорив він, пояснюючи логіку росіян.Читайте такожМеркель і Путін знову обговорили Крим

Міністр додав, що російські дії викликають занепокоєння не лише в Україні, але також в пострадянських Прибалтійських державах, Польщі та Угорщині.

Меркель назвала "такими, що не можна порівнювати" захоплення Криму та події в Чехословаччини перед Другою світовою війною.

Наприкінці вересня 1938 року лідери Великобританії, Франції, Італії та Німеччини в Мюнхені погодились на включення чеського Судецького краю, де більшість мешканців були німцями, до складу Німеччини. Через рік німецькі війська зайняли усю Чехословаччину.

Як повідомляв УНІАН, в другій половині березня Росія оголосила про приєднання до свого складу Криму після того, як на невизнаному ні Заходом, ні українською владою референдумі, його жителі висловились за входження до складу Росії.

Захід гостро розкритикував дії росіян та ввів проти причетних до цих процесів людей санкції.