Дніпропетровська ОДА збирається контролювати роботу облуправління Держкомзему

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

Зокрема, за словами Корбана, необхідно найближчим часом розробити систему тарифів залежно від зонування і запровадити їх на місцевому рівні.

За словами Корбана, зараз в області не існує єдиних розцінок, що дає можливість процвітати на цьому ринку корупції.

«Існує маса землевпорядників, у яких немає єдиних тарифів», - повідомив Корбан.

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Крім того, заступник губернатора заявив, що необхідно забезпечити жителям міста спрощену схему оформлення земельних ділянок та запровадити жорсткі терміни виготовлення технічної документації на земельні ділянки.

За даними Корбана, сьогодні люди змушені чекати рішень від 6 місяців до 2 років.

Запроваджені заходи дозволять, за словами заступника губернатора, вирішити проблему з корупцією на ринку землі.

Поліпшення роботи місцевого управління Держкомзему, повідомив Корбан, можна здійснити і власними силами, без втручання Кабінету міністрів.