Правий сектор евакуюється з готелю "Дніпро"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Святослав Цеголко.

"У готелі "Дніпро" почалася евакуація. "Правий сектор" поспішно евакуйовує рюкзаки, їх складають у вантажівку. Персонал готелю дуже наляканий. Керівник інформвідділу Береза Борислав каже, що стрілка біля "Мафії" передали міліції. З'явилися автоматники з написом міліція", - написав на Facebook журналіст.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook написав, що готель оточений і від активістів ПС вимагають здати зброю.

"Готель "Дніпро" оточений. Вживаємо заходів, щоб не було випадкових жертв. Всім, хто знаходиться з незаконною зброєю усередині готелю, запропонували здати зброю", - повідомив він.