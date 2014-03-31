Правий сектор евакуюється з готелю "Дніпро"
22:55, 31 березня 2014Політика
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Активісти "Правого сектора" виносять з готелю "Дніпро" рюкзаки і складають їх у вантажівку.
Готель оточений і від активістів ПС вимагають здати зброю / Facebook Святослав Цеголко
Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Святослав Цеголко.
"У готелі "Дніпро" почалася евакуація. "Правий сектор" поспішно евакуйовує рюкзаки, їх складають у вантажівку. Персонал готелю дуже наляканий. Керівник інформвідділу Береза Борислав каже, що стрілка біля "Мафії" передали міліції. З'явилися автоматники з написом міліція", - написав на Facebook журналіст.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook написав, що готель оточений і від активістів ПС вимагають здати зброю.
"Готель "Дніпро" оточений. Вживаємо заходів, щоб не було випадкових жертв. Всім, хто знаходиться з незаконною зброєю усередині готелю, запропонували здати зброю", - повідомив він.
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