Сьогодні ректора-втікача Мельника доставлять до суду

Відразу після проходження паспортного контролю його затримали силовики, оскільки Мельник судом оголошений у розшук після втечі з під домашнього арешту.

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Прикордонники не уточнюють, яким паспортом скористався Петро Мельник при поверненні на батьківщину. Із литовським паспортом він раніше утік до США, повідомляє ТСН.

У недосяжній для журналістів зоні митного контролю аеропорту Бориспіль Петро Мельник пробув не одну годину. Біля терміналу стояли мікроавтобус та машина супроводу, ймовірно для перевезення Мельника до Києва.

Факт затримання Мельника підтвердив і міністр внутрішніх справ. Сьогодні його доправлять до суду для обрання нової міри запобіжного заходу.