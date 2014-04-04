На Донеччині відкрили 46 кримінальних проваджень щодо порушень під час мітингів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Костянтин Пожидаєв.

У 33 містах Донецької області пройшло близько 200 масових заходів, участь у яких взяли понад 130 тис. осіб. Тільки у Донецьку проведено 148 акцій. До охорони громадського порядку було задіяно більш як 6 тис. співробітників органів внутрішніх справ і близько 2,5 тис. військовослужбовців Внутрішніх військ.

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«Складено більш як 60 адміністративних протоколів стосовно порушень громадського порядку. Відкрито 46 кримінальних проваджень стосовно порушень, скоєних під час проведення мітингів», - сказав Пожидаєв.

При цьому він перерахував статті Кримінального кодексу України, за якими відкриті кримінальні провадження: 294 (масові безлади), 296 (хуліганство), 293 (групове порушення громадського порядку), 341 (захоплення державних або громадських будівель або споруд), 171 (перешкоджання професійної діяльності журналістів), 345 (насильство стосовно працівників правоохоронних органів) тощо.

Пожидаєв також відзначив, що «у період з 13 по 17 березня зареєстровано 11 кримінальних правопорушень, з яких 8 розслідує СБУ».

Він повідомив, що на кожному мітингу «працюють до 10 груп документування», які фіксують усі порушення громадського порядку.