"Правий сектор" не направляв своїх представників до Росії

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив лідер "Правого сектора", кандидат у президенти України Дмитро Ярош.Читайте такожУ Росії заявили про затримання 25 терористів з України

"Вважаю, що це (інформація про затримання 25 українців за підозрою в підготовці терактів у Росії - УНІАН) черговий путінський фейк. Ми не направляли в Росію ніяких людей ні для терактів, ні для будь-яких диверсій, тому це лише вигадки", - сказав Ярош.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Службі безпеки України назвали нонсенсом повідомлення російських ЗМІ про 25 нібито затриманих громадян України, троє з яких назвалися представниками «Правого сектора», готували вчинення терактів на території РФ.