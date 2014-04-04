Ярема назвав затримання 25 українців у Росії "черговим фейком" російських ЗМІ
13:25, 04 квітня 2014Політика
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Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема заявив про те, що інформація щодо затримання 25 українців у Росії за підозрою у підготовці диверсії – "черговий фейк".
Ярема назвав затримання 25 українців у Росії "черговим фейком" російських ЗМІ
За словами Яреми, українська влада досі не отримала офіційного підтвердження щодо затримання українців на території РФ, передає Українська правда.
"Я думаю, що це черговий фейк... Ніякої офіційної інформації з цього приводу до нас не надходило", - цсказав Ярема. Читайте такожВ СБУ назвали нісенітницею заяву про 25 українських терористів в Росії
Він також додав, що "Правий сектор" також спростував інформацію щодо затримання своїх активістів російськими правоохоронцями. Інформацію про затримання 25 українських громадян розповсюдили російські ЗМІ.
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