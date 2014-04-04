Геращенко: Українська армія потребує не лише збільшення видатків на утримання та озброєння



Про це заявила народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко під час урочистої зустрічі громади Черкас з командою легендарного тральщика «Черкаси».

Політик вважає, що саме на таких прикладах, який продемонструвала команда ”Черкас”, до останнього захищаючи в Донузлаві свій корабель, український прапор, вірність присязі, сьогодні потрібно виховувати українську армію. Геращенко запропонувала новій черкаській владі присвоїти всьому колективу тральщика звання ”Почесний громадянин Черкас”.

Депутат зазначила, що, на жаль, є й інші приклади, коли солдати і офіцери виявилися неготовими протистояти окупанту, «і це свідчить не лише про системне знищення української армії попередньою владою, а й про серйозні внутрішні проблеми».

На її думку, останні події в Криму змусили суспільство і владу звернути увагу на проблеми армії і її потреби.

«Очевидно, це сприятиме проведенню відповідних докорінних реформ», - переконана Геращенко.

Вона заявила, що нова влада усвідомлює відповідальність за проведення такої реформи і формування нової військової доктрини.