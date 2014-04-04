Наливайченко: Правоохоронці мають санкції на арешт екс-голови СБУ

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі програми Шустер LIVE, пише Українська правда.

"Пан Якименко має з’явитися на допит і у нас вже є санкції, за матеріалами розслідування, на його привід, доставку до суду та арешт", - повідомив він.

Наливайченко вважає, що екс-глава СБУ має пояснити, з чийого дозволу в грудні 2013 року, а також січні та в лютому 2014 року в Україні були розгорнуті командні пункти для ФСБ Росії "для генералів, які приїхали в нашу країну і разом з ним планували антитерористичну операцію проти мирних громадян".

Читайте такожВійськове втручання Росії розпочалося не в Криму, а з подій на Майдані – голова СБУ

Наливайченко також нагадав, що Україна вимагає від Росії допиту генерал-полковника ФСБ, "який у січні-лютому по дипломатичному паспорту приїжджав, і разом з 30 іншими високопоставленими офіцерами викликав на доповідь, у тому числі, пана Якименка, перебував на антитерористичному полігоні СБУ".