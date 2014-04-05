Міністри Ради Європи визнали анексію Криму безпідставною, а референдум - нелегітимним

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 3 квітня Комітет міністрів Ради Європи розглянув ситуацію в Україні, зокрема, в контексті військової агресії з боку Російської Федерації.

У схваленому за підсумками дискусії рішенні Комітет міністрів Ради Європи чітко заявив про те, що незаконний референдум, який відбувся в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь 16 березня 2014 року, та протиправна анексія Російською Федерацією цієї частини території України не можуть бути підставою для будь-якої зміни їх статусу та державно-правової приналежності.

Читайте такожЯпонія натякнула РФ на референдум на Курилах і нагадала про українців Далекого Сходу«Після схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції «Територіальна цілісність України» це рішення Комітету міністрів РЄ стало черговим вагомим кроком у напрямку до широкого міжнародного засудження неправомірних дій Російської Федерації. Цей документ містить чіткий політичний сигнал для Росії: у міжнародних відносинах не можна переходити «червону лінію», позначену сучасним міжнародним правом, за нею лежить шлях до самоізоляції та маргіналізації будь-якої країни, шлях за межі співдружності цивілізованих держав», - наголошується у повідомленні МЗС України.

Комітет міністрів Ради Європи привітав участь у засіданні в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, який підтвердив відданість нашої держави обов’язками і зобов’язанням перед Радою Європи, взятим на себе Україною під час набуття членства. Комітет схвально сприйняв прагнення нової української влади якнайшвидше реалізувати реформи з метою підвищення рівня захисту прав людини та удосконалення функціонування демократичних інститутів.

Комітет міністрів Ради Європи також привітав план заходів невідкладної допомоги для України, підготовлений Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом, який включає залучення Венеціанської комісії для надання Україні експертної допомоги у здійсненні демократичних реформ, та закликав до його невідкладної реалізації.

Також Комітет міністрів РЄ закликав причетні сторони невідкладно забезпечити дотримання припису Європейського суду з прав людини, виданого в рамках судового провадження за позовом «Україна проти Російської Федерації». Цей припис встановлює обов’язок як України, так і Росії утриматись від вжиття будь-яких заходів, зокрема воєнних дій, в результаті яких можуть бути порушені права цивільного населення, включаючи створення ризику для їх життя та здоров’я. Така вимога Суду, підтримана Комітетом міністрів, набуває особливої актуальності у світлі останніх фактів насильства та порушення прав української і кримськотатарської громад Криму.

Читайте такожВР ухвалила заяву про гарантії прав кримськотатарського народу в Україні Крім того, Комітет міністрів Ради Європи із великою зацікавленістю вивчив звіт делегації Консультативного комітету Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, яка з 20 до 26 березня ц.р. відвідала з візитом ad hoc Україну. Констатувавши в ході обговорення, що рівень захисту національних меншин у східних і південних регіонах України не погіршився з часу ухвалення попередньої моніторингової доповіді, учасники засідання відзначили занепокоєння експертів Консультативного комітету щодо безпеки осіб, які належать до національних меншин, зокрема, в Криму.