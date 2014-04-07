У Києві самооборона Майдана зірвала з'їзд суддів, скандуючи "Люстрація"

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку самооборонівці заблокували центральний вхід до будівлі, а коли побачили, що учасники з'їзду заходять з іншого - заблокували і той вхід.

Крім того, активісти зірвали металеву хвіртку і зайшли на територію Кловського палацу, де розміщується ВСУ.

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Судді залишили будівлю, враховуючи розвиток подій.

Декілька представників самооборони пройшли у приміщення, щоб пересвідчитись, що в ньому нічого не відбувається. Ті ж, хто залишився у дворі, скандують: “Люстрація”.

Кількох суддів, які перебували в приміщенні, активісти випускають під вигуки “ганьба”, створивши для них коридор.