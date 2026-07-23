У Португалії забороняють рибалити та грати у футбол на пляжах

Нові суворі правила на португальських пляжах загрожують туристам штрафами до 4000 євро.

Португальські пляжі вважаються одними з найпопулярніших у Європі, що змушує місцеву владу вводити все нові обмеження та штрафи.

Як пише The Sun, Національне морське управління Португалії опублікувало низку нових суворих заборон на пляжах, які поширюються як на материкову частину країни, так і на віддалений острів Мадейра.

Серед іншого, відпочивальникам забороняється грати у футбол або теніс на пляжах, за винятком спеціально відведених для цього зон.

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Крім того, туристам тепер заборонено використовувати під час відпочинку власні аудіосистеми.

Також на пляжах заборонено встановлювати намети, розпалювати багаття та готувати барбекю.

Крім того, заборона стосується й популярних водних видів спорту – віндсерфінгу, кайтсерфінгу та серфінгу, які тепер мають проводитися лише у спеціально відведених зонах.

Гідроцикли та інші моторизовані плавзасоби також заборонені в зонах для купання і повинні використовувати спеціально відведені коридори.

Рибалити на місцевих пляжах тепер можна лише після закінчення купального сезону.

На деяких португальських пляжах також є спеціальні зони для встановлення парасольок, але вони не можуть займати більше 30% пляжу або 50% берегової лінії. Решта пляжу призначена для громадського користування.

Штрафи варіюються залежно від порушення. Наприклад, за використання гучномовців туристів можуть оштрафувати на суму від 200 до 4000 євро, а за самовільний кемпінг або гру в футбол на пляжі доведеться сплатити штраф від 30 до 100 євро. А ось за вхід у зону купання під час занять серфінгом туристів можуть оштрафувати на суму від 55 до 550 євро.

При цьому нові правила стосуються не лише океанського узбережжя, а також поширюються на пляжі внутрішніх річок, і для кожного пляжу встановлено різні терміни дії правил.

Пляжі в Португалії

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти Post Office назвали курортний регіон Алгарве на півдні Португалії найкращим бюджетним напрямком у Європі для сімейного відпочинку цього літа.

У свою чергу журналісти Which? Travel назвали 5 пляжів Португалії, які, на їхню думку, набагато кращі за розрекламований Алгарве.

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