Приватний острів відомого пластичного хірурга виставили на продаж за $100 млн

Архітектура місцевості частково натхненна лігвом з фільму "Людина із золотим пістолетом".

Приватний острів площею понад 30 гектарів біля узбережжя Ріо-де-Жанейро виставили на продаж за $100 млн (£75 млн), повідомляє Daily Mail.

Йдеться про острів Пітангуй, який раніше належав всесвітньо відомому пластичному хірургу Іво Пітангую – піонеру процедури, яку сьогодні називають бразильською підтяжкою сідниць (BBL).

Лікар помер у 2016 році у віці 93 років, а його маєток після цього доглядала родина. За наявними даними, острів слугував приватним простором для сім'ї хірурга, близьких друзів та невеликого кола обраних VIP-гостей.

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Серед відвідувачів острова називають Тома Круза, Кеті Голмс, Френка Сінатру та колишнього президента США Джиммі Картера – таку інформацію оприлюднило агентство Beauchamp Estates.

Лікар Пітангуй перебудував острів, додавши шість бунгало у стилі модернізму, дев'ять люксів та басейн. З острова відкривається панорамний вид на затоку Кінгс, а серед інших переваг – тропічні сади, приватна злітно-посадкова смуга довжиною 400 метрів, вертолітний майданчик та марина, здатна прийняти великі судна.

На острові є власний ліс із туристичними стежками, три приватні пляжі, природні прісноводні джерела та природний акваріум. Для любителів спорту облаштовано тенісний корт, а пересуватися територією можна на гольф-карах.

За словами продавців, архітектура бунгало частково натхненна лігвом лиходія Франсіско Скараманги з фільму про Джеймса Бонда "Людина із золотим пістолетом" 1974 року.

Новий власник матиме можливість добудувати на східній частині острова маєток площею близько 2 790 квадратних метрів – за умови отримання дозволу від місцевої муніципальної влади та бразильського флоту. Як зазначається у матеріалі, це може додати до вартості об'єкта ще $135 млн (£100 млн).

Засновник агенції нерухомості Beauchamp Estates Гері Гершам назвав острів "унікальним трофейним активом", який "також відкриває надзвичайний потенціал". За його словами, острів "може залишитися винятковим приватним притулком для вибагливого мультимільйонера чи мільярдера, або ж бути перетворений, за умови погодження, на вкрай ексклюзивний готельний курорт у стилі Neckar Island з 5-зірковими зручностями світового рівня".

Куди поїхати

Раніше ми писали про рейтинг найбезпечніших островів світу, який ґрунтується не на стандартних урядових попередженнях про ризики для цілих країн, а на індексі Traveler Safety Index – він поєднує офіційні дані та тисячі відгуків туристів. Очолив десятку курорт Аруба, що розташований поза зоною ураганів і майже не фіксує випадків насильницьких злочинів проти туристів. Також до рейтингу увійшли Кайманові острови, Ангілья, Мальта та Барбадос.

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