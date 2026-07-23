Кремль готується до заворушень через мобілізацію: в ISW пояснили, що задумав Путін

Аналітики вказали на кілька важливих нюансів, які дещо говорять про плани Кремля.

Російська влада взялась за створення умов для майбутньої мобілізації та підготовку до заворушень, які можуть виникнути через неї.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє росіянам із судимостями за злочини, пов’язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з міністерством оборони під час офіційної мобілізації.

Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін прокоментував, що закон розширить кількість росіян, які мають право на військову службу, та "сприятиме зусиллям Росії" з набору військових для війни проти України у цьому році.

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Аналітики нагадали, шо в кінці 2025 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. Аналітики ISW вважають, що Кремль використає цей закон для проведення поступових призовів резервістів.

В ISW зазначили, що влада РФ створює умови для того, щоб оголосити офіційну мобілізацію і, ймовірно, запровадити воєнний стан, готуючись до можливих громадських заворушень, оскільки мобілізація доволі непопулярна у російського суспільства.

Але при цьому, як зауважили аналітики, остаточне рішення про оголошення мобілізації залишається за Путіним і залежить від його власної оцінки ситуації на фронті та внутрішньої стабільності Кремля. В даний час незрозуміло, чи ухвалить Путін таке рішення незабаром і в якому форматі може бути мобілізація.

Мобілізація в Росії

18 липня Центр протидії дезінформації повідомляв, що РФ через кілька місяців планує мобілізувати понад 500 тис. осіб для поповнення втрат і можливого відкриття нового напрямку фронту.

Повідомлялося, що частину мобілізованих відправлять на Донбас через два тижні після призову, а решту готуватимуть близько місяця для можливого відкриття нового напрямку бойових дій.

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