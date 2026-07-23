Кремль готується до заворушень через мобілізацію: в ISW пояснили, що задумав Путін

Російська влада взялась за створення умов для майбутньої мобілізації та підготовку до заворушень, які можуть виникнути через неї.
Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє росіянам із судимостями за злочини, пов’язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з міністерством оборони під час офіційної мобілізації.
Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін прокоментував, що закон розширить кількість росіян, які мають право на військову службу, та "сприятиме зусиллям Росії" з набору військових для війни проти України у цьому році.
Аналітики нагадали, шо в кінці 2025 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. Аналітики ISW вважають, що Кремль використає цей закон для проведення поступових призовів резервістів.
В ISW зазначили, що влада РФ створює умови для того, щоб оголосити офіційну мобілізацію і, ймовірно, запровадити воєнний стан, готуючись до можливих громадських заворушень, оскільки мобілізація доволі непопулярна у російського суспільства.
Але при цьому, як зауважили аналітики, остаточне рішення про оголошення мобілізації залишається за Путіним і залежить від його власної оцінки ситуації на фронті та внутрішньої стабільності Кремля. В даний час незрозуміло, чи ухвалить Путін таке рішення незабаром і в якому форматі може бути мобілізація.
Мобілізація в Росії
18 липня Центр протидії дезінформації повідомляв, що РФ через кілька місяців планує мобілізувати понад 500 тис. осіб для поповнення втрат і можливого відкриття нового напрямку фронту.
Повідомлялося, що частину мобілізованих відправлять на Донбас через два тижні після призову, а решту готуватимуть близько місяця для можливого відкриття нового напрямку бойових дій.