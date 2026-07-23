В інтернеті показали всі кольори Google Pixel 11 та Pixel 11 Pro

Новий витік інформації розкрив найдетальніший на сьогодні зовнішній вигляд майбутніх флагманських смартфонів Google – Pixel 11 та 11 Pro/Pro XL – незадовго до їхньої офіційної презентації 13 серпня. Про це повідомляє Android Authority.

Базова модель Pixel 11, за інформацією інсайдерів, отримає одразу три нові кольори: фісташковий, бузковий і фуксія. Також смартфон можна буде придбати у кольорі "північ".

Дизайн самого смартфона вже був розкритий раніше. Pixel 11 збереже загальну концепцію попередніх поколінь, але отримає помітно зменшені рамки навколо 6,3-дюймового екрана й повністю чорний блок камер – без підлаштування під колір корпусу.

Відео дня

Фото Pixel 11 23 липня 2026
Фото Pixel 11 23 липня 2026
Фото Pixel 11 23 липня 2026
Фото Pixel 11 23 липня 2026

Флагманські Pixel 11 Pro та 11 Pro XL також отримають по чотири варіанти забарвлення, але з більш стриманою палітрою: класичний чорний, сірий, темно-зелений та кораловий.

Судячи з рендерів, Pro-версії відрізнятимуться полірованою металевою рамкою та преміальними матеріалами корпусу.

Фото Pixel 11 Pro 23 липня 2026
Фото Pixel 11 Pro 23 липня 2026
Фото Pixel 11 Pro 23 липня 2026
Фото Pixel 11 Pro 23 липня 2026

Характеристики смартфонів також просочилися раніше: уся лінійка отримає новий процесор Tensor G6, виготовлений за новітнім 2-нм технологічним процесом, а Pixel 11 Pro та 11 Pro XL отримають потужне оновлення камери та збільшену пікову яскравість. При цьому деякі параметри погіршаться порівняно з Pixel 10.

Нову лінійку смартфонів Pixel презентують 13 серпня. А на початку 2027 року вийде бюджетний Pixel 11a, про який теж уже майже все відомо.

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