У Нідерландах побудують футуристичну споруду з претензією на нове диво світу (фото)

Будівля нагадуватиме величезні кам'яні брили, усередині відкриють масштабний інтерактивний простір, готель та ресторан.

У Нідерландах презентували проєкт футуристичної будівлі, яка має стати новою архітектурною пам'яткою та символом боротьби зі зміною клімату. Як пише The Independent, незвичайну споруду створять у Роттердамі.

Йдеться, що ініціатором проєкту виступило соціальне підприємство Shift, яке торік оголосило міжнародний конкурс на розробку дизайну своєї майбутньої штаб-квартири.

За задумом організаторів, це буде інтерактивний простір, де відвідувачі зможуть зануритися в бачення сталого майбутнього. Проєкт має надихати людей на зміни та привертати увагу до проблеми кліматичної кризи.

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Переможцем конкурсу стало архітектурне бюро MVRDV, яке й реалізує амбітну концепцію. Проєкт отримав назву Rotterdam Rocks!. Його планують реалізувати в новому районі Waterkant, який нині розбудовують на південному березі річки Маас.

За даними ЗМІ, архітектори запропонували незвичайний дизайн: будівля складатиметься із семи гігантських кам'яних брил, ніби складених одна на одну.

Передбачено три окремі маршрути для відвідувачів: один вестиме до готельно-ресторанної частини комплексу, другий – до виставкового простору, третій проходитиме зовнішнім серпантином уздовж фасаду та підніматиметься на оглядовий майданчик.

Зовнішні стіни споруди матимуть спеціальні заглиблення, де зможуть накопичуватися ґрунт і вода, що створить умови для росту рослин та існування дрібних тварин і комах.

Однією з головних частин комплексу стане інтерактивна виставка Elysium площею 5 тис. кв м. Тут за допомогою мистецтва та мультимедійних інсталяцій відвідувачам показуватимуть можливі сценарії майбутнього людства та роль кожної людини у його формуванні.

Крім виставкової зони, у будівлі планують облаштувати: готель на 200 номерів; приміщення для освітніх програм; майданчики для бізнес-заходів; простори для зустрічей місцевих громад; фудкорт; ресторан; оглядовий майданчик.

Автори проєкту хочуть надихнути людей змінювати світ

Засновник Shift Дон Рітцен наголосив, що зміна клімату є одним із найбільших викликів сучасності, тому потребує такого ж масштабного символу.

"Сміливий і впізнаваний дизайн Rotterdam Rocks запрошує людей замислитися над найважливішими питаннями нашого часу. Звідки ми прийшли? Куди рухаємося? Яку роль кожен із нас може відіграти у формуванні майбутнього планети? Через подив, цікавість і силу уяви ця будівля спонукатиме відвідувачів по-новому поглянути на майбутнє та власне місце в ньому", – зазначив він.

За словами Рітцена, головна мета проєкту – показати, що кожна людина здатна зробити свій внесок у створення більш сталого майбутнього, навіть якщо почне з невеликих змін у повсякденному житті.

Членкиня міської ради Роттердама Шанталь Зегерс заявила, що місто активно впроваджує політику розвитку зеленої та стійкої до кліматичних змін інфраструктури.

"Приємно бачити, що Shift поділяє ці прагнення. Це проявляється не лише в оригінальній та знаковій архітектурі, а й у програмі, яка надихатиме жителів Роттердама та гостей міста долучатися до створення сталого майбутнього", – сказала вона.

Після завершення будівництва організатори розраховують, що "посольство" Rotterdam Rocks щороку відвідуватимуть сотні тисяч людей.

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