Ціни на АЗС в Україні бʼють рекорди: скільки коштує бензин і дизель сьогодні

За останню добу найбільше подорожчало дизельне пальне і тепер у середньому коштує 83 гривні за літр.

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати. За останню добу подорожчали всі основні види пального, а найбільше - дизель та бензин, свідчать дані порталу Мінфін.

Станом на 23 липня середня вартість бензину А-95 преміум в Україні зросла на 59 копійок – до 82,87 грн за літр (+0,72%). Бензин А-95 подорожчав ще суттєвіше – на 63 копійки - до 79,03 грн за літр (+0,80%). Ціна бензину А-92 збільшилася на 30 копійок і сягнула 75,37 грн за літр (+0,40%).

Водночас дизельне пальне додало 1,30 грн і тепер у середньому коштує 83 грн за літр (+1,59%), а автомобільний газ подорожчав на 65 копійок – до 41 грн за літр (+1,61%).

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Ціни на АЗС

Найдорожчий бензин А-95 преміум продає Grand Petrol – 86,99 грн за літр. У великих мережах SOCAR він коштує 86,90 грн, WOG – 85,90 грн, а ОККО – 84,90 грн. При цьому бензин А-95 найдорожче коштує на АЗС Grand Petrol – 83,99 грн/л, SOCAR – 83,90 грн/л, WOG – 82,90 грн/л та ОККО – 81,90 грн/л. Найнижчі ціни пропонує мережа Rodnik – 70,30 грн/л.

Бензин А-92 найдорожче продають Ovis – 77,40 грн/л. Найдешевший А-92 можна знайти на АЗС ZOG – 66,90 грн/л.

Щодо дизельного пального, то найвищу ціну зафіксовано у мережі Motto – 92,30 грн/л. Серед найбільших операторів дизель на WOG коштує 85,90 грн/л, на Grand Petrol – 85,99 грн/л, на SOCAR – 84,90 грн/л, а на ОККО – 84,90 грн/л. Найдешевше дизпаливо продають "Катрал" – 78,99 грн/л.

Автомобільний газ найдорожче продають Motto – 56,90 грн/л, що суттєво перевищує ціни інших операторів. Серед великих мереж на KLO, WOG та ОККО автогаз коштує 41,90 грн/л, на SOCAR – 41,76 грн/л. Найнижчі ціни пропонують "Авантаж 7" – 37,95 грн/л, "Катрал" – 38,38 грн/л, "Олас" – 38,30 грн/л та "БРСМ-Нафта" – 38,53 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповідав, що ціни на пальне в Україні можуть наблизитись до психологічної позначки у 100 грн за літр уже протягом двох тижнів. Причина – стрімке подорожчання на гуртовому ринку та ризики постачання пального морським шляхом.

22 липня стало відомо, що ціни на три основні марки бензину в Україні оновили історичні максимуми третій день поспіль. Дизельне паливо також активно дорожчало.

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