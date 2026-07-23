Військові почали отримувати ударні дрони Virtus, які можуть вражати рухомі цілі

Дрон розганяється до швидкості 250 км.

Сили оборони почали отримувати ударні безпілотники Virtus від німецької компанії Stark Defence, які раніше пройшли випробування на Запоріжжі. А фінансує закупівлі уряд Німеччини, пише портал "Мілітарний".

За інформацією видання Spiegel, компанія вже кілька місяців постачає Україні ці безпілотники. Кількість вже поставлених війську дронів не розкривається.

Зазначається, що компанія також відмовилася повідомити, як проявили себе ці безпілотники у бойових умовах, а також які українські підрозділи їх отримали. Крім того, заплановану демонстрацію польоту дрона Virtus в останній момент скасували.

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Що відомо про дрони Virtus

Це дрон вертикального злету та посадки розміром 1,8 на 1,8 м. Крейсерська швидкість 120 км/год, а під час пікірування він розганяється до 250 км/год. Він може уражати як статичні, так і рухомі цілі. Акумулятори забезпечують час роботи до 1,5 години. Виробник зазначав, що дрон можна посадити, якщо ціль не було знайдено.

Він може нести бойову частину вагою 5 кг на відстань понад 100 км. При цьому, залежно від потреб, бойова частина може бути фугасною чи уламковою.

Оборонна співпраця України з Німеччиною - більше новин

Нагадаємо, що Україна та Німеччина посилять співпрацю в сфері протиповітряної оборони. В планах – прискорити розробку засобів для протидії балістичним ракетам. Зокрема, український проєкт "Фрея" передбачає створення балістичного щита у Європі.

У травні Україна отримала від Німеччини нову пускову установку до зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Вона посилили існуючу систему ППО в Україні.

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