Сирський після звільнення поділився знімком з найкращим другом

Колишній головнокомандувач вперше помітно показав свої емоції.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відставки показався з усмішкою та найкращим другом.

Відповідне фото військовий виклав у своєму Телеграм-каналі. На знімку Сирський позує із своїм песиком. У кадрі ексголовком тримає в руках кісточку, якою ласує пес.

Цікаво, що завжди стриманий на публіці Сирський виклав фото, на якому спокійно посміхається, сидячи на дивані. Допис ексголовком підписав коротко: "Вже можна…".

Відео дня

Відставка Сирського: новини

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

22 липня коментуючи своє звільнення, Сирський зауважив, що передає своєму наступнику армію, яка перебуває в стані наступу та володіє ініціативою. За його словами, під його командуванням протягом року було звільнено 700 квадратних кілометрів території. Він подякував військовим і запевнив, що продовжить служити Україні.

Звільненню передував публічний конфлікт між Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим (якого також нещодавно було звільнено). Розбіжності стосувалися реформи мобілізації, нових контрактів, а також перерозподілу коштів із зарплат військових на закупівлю дронів. Перед звільненням Сирський написав колонку, де вибачився перед Федоровим за непорозуміння.

Вас також можуть зацікавити новини: