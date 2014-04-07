У Донецьку має пройти надзвичайне засідання РНБО – Тарута

У Донецьку має пройти надзвичайне засідання Ради національної безпеки та оборони України, вважає голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

«Сьогодні в Донецькій, Луганській, Харківській областях реалізується сценарій, спрямований на руйнування миру, соціальну та економічну дестабілізацію. Очевидно, що цю проблему потрібно вирішувати на національному рівні в ході надзвичайного засідання Ради національної безпеки та оборони. Це засідання має пройти в Донецьку», - заявив губернатор.

Читайте такожБлизько 600 сепаратистів проводять мітинг у Донецьку, хочуть розмови з Тарутою

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецькі правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

Читайте такожУ Донецьку церква засудила мітинги з іконами

7 квітня близько 03.30 ночі група агресивно налаштованих молодих людей увірвалася до будівлі облуправління СБУ й, не висуваючи чітких вимог, зайняла приміщення.

За фактом захоплення приміщення СБУ почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення).