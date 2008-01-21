Отримавши від Луценка, Черновецький... сміявся – розповідь очевидця

Сутичка міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і мера Києва Леоніда Черновецького відбулася біля крісла Луценка, тобто саме київський міський голова підійшов до голови МВС першим. До цього Черновецький під час засідання СНБО свідомо провокував Луценка. Так виглядає історія про бійку в приміщенні Ради національної безпеки і оборони у викладі одного з очевидців - голови Рівненської обладміністрації, Віктора Матчука.

ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на телеканал "24" повідомляє, що Матчук назвав це чоловічою сваркою, хоч і відзначає, що особисто він такий спосіб з`ясування взаємин не підтримує. "Той, кому нібито дали ляпаса, - він був задоволений і сміявся", - зауважив рівненський губернатор.

Наскільки серйозно постраждав київський мер від гніву міністра, Матчук судити не береться. Він заявив лише, що крові не бачив.

Нагадаємо, у п`ятницю, 18 січня, Міністр внутрішніх справ Луценко побивсяз Київським міським головою Черновецьким після засідання Ради національної безпеки і оборони.