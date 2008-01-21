Микола Вересень запросить до студії депутата Київради Дмитра Андрієвського

Сьогодні 21 січня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь лідер фракції Блоку "Наша Україна" у Київраді,член Постiйної комiсiї Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Дмитро Андрієвський. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 22 січня о 18.40.