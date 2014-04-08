Сепаратисти продовжують мітинг під ОДА у Харкові, міліція тримає оточення

13:38, 08 квітня 2014
Політика
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У Харкові більш як 200 проросійськи налаштованих активістів продовжують мітинг біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

Сепаратисты продолжают пикетировать ОГА / glavnoe.ua

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися на проїжджій частині вулиці Сумської і на площі Свободи.

Рух автомобільного транспорту по вулиці Сумській в районі ОДА перекрито.

Активісти скандують: «Харків, Крим, Росія», «Фашизм не пройде». Більшість з них прикріпили до одягу георгіївські стрічки. Водночас будівлю ОДА контролюють працівники міліції. Вони також оточили тротуар перед входом до будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня прихильники федералізації захопили приміщення Харківської облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії.

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7 квітня близько тисячі проросійських мітингувальників оголосили про створення держави «Харківська народна республіка». У результаті антитерористичної операції силами МВС в Харкові повністю зачищена від сепаратистів захоплена і підпалена будівля обласної державної адміністрації. У захоплювачів будівлі ОДА вилучили 6 ящиків з «коктейлями Молотова», бойову і травматичну зброю.

На даний момент працівники комунальних служб і співробітники облдержадміністрації розпочали заходи з ліквідації наслідків захоплення будівлі проросійськи налаштованими активістами.

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