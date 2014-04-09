172 українських морських авіатора з Новофедірівки готові для передислокації з Криму

"Джерела з Новофедірівки повідомляють, що 172 українських морських авіатора і членів їх сімей готові до переміщення на континентальну частину України. У складі колони автобуси, вантажівки, легкові автомобілі.", - написав глава медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов в Facebook.

Він також зазначив, що майора Станіслава Карачевського, вбитого російським військовослужбовцем,поховають у Бердянську.Читайте такожКолеги розповіли про вбивство українського майора в Криму

"Усі необхідні для цього процедури в даний час виконує командування Сакської авіабази, де проходив службу Станіслав Карачевський", - написав Селезньов.