Путін загрожує Європі поверненням "пекла" ХХ століття - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю американському телеканалу СNN.

"Сильніша країна спочатку займає частину слабшої, а пізніше фінансує диверсійну діяльність, пояснюючи це етнічними проблемами, котрих не існує", - сказав Сікорський.

При цьому він підкреслив, що в Криму та східній частині України ніколи не існувало жодних етнічних проблем, люди спокійно могли розмовляти російською мовою та дивитися російські телеканали.

Загалом, на думку Сікорського, президент Російської Федерації Володимир Путін своїми останніми діями в Україні загрожує Європі поверненням "пекла" ХХ століття, яке виникло через бажання низки держав змінювати свої кордони нібито для захисту інтересів національних меншин.

"Ми добре знаємо історію. Це наче дивитися оперу, лібрето якої досконально знаємо. Це абсолютно неприйнятно, бо в Європі немає жодної країни, на території якої не жили би національні меншини. Якщо почнемо змінювати кордони, пояснюючи це бажанням їх захистити, то повернемося до пекла XX століття" - сказав польський міністр.

"Власне тому, усі відчувають загрозу через те, що недавно зробив президент (Володимир) Путін", - відзначив він.

Читайте такожПутін може використати армію на всій території України - сенатор РФ

Також міністр нагадав, що західний світ готує третій пакет санкцій на випадок, якщо Росія все-таки наважиться на подальшу військову агресію проти України, та відзначив, що провідну роль в цьому процесі відіграють США.

Як повідомляв УНІАН, на минулих вихідних невідомі групи людей захопили державні установи у Донецьку, Харкові та Луганську та заявили про бажання провести референдум, аналогічний проведеному у березні в Криму, за результатами якого Росія включила український півострів у свій склад.

Українські правоохоронці у відповідь оголосили про проведення антитерористичної операції, в результаті якої, а також завдяки переговорам, вдалося звільнити частину захоплених будівель.

Читайте такожАнексія Криму нагадує події 1938 року – міністр фінансів Німеччини

Влада в Києві звинуватила в захопленнях Росію, заявивши, що це черговий етап спецоперації, завдяки якій росіяни хочуть ввести свої війську в Україну та захопити чергові її території.

На початку цього тижня НАТО заявило, що росіяни - всупереч заявам - досі не відвели від східних кордонів України близько 40 тис. військових. Раніше представники Альянсу оцінювали, що цих сил вистачить для реалізації Росією поставлених цілей в Україні. На думку експертів, мова про захоплення українських південних та східних регіонів - за 3-5 днів.