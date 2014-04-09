ЗМІ: У Сумах міліція затримала п'яного священика-сепаратиста з пістолетом
Сьогодні, 9 квітня, в приватному готелі на вулиці Псельській був затриманий ієромонах Інокентій (Івлєв), який розмахував у готелі пістолетом системи Флобер.
За інформацією сектору зв'язків з громадськістю міськвідділу міліції, затриманого доставили в Сумській міськвідділ міліції на вул. Першотравневу. Приватний готель поки не коментує подію, повідомляє місцевий ресурс Данкор.
За попередніми даними, ієромонах перебував у нетверезому стані в оточенні молодих дівчат - учениць одного з училищ Сум.
Читайте такожВ УПЦ МП засудили не прокляття священика Майдану, а те, що вони пролунали з амвонаСекретар Сумської єпархії Георгій Тарабан повідомив виданню, що у зв'язку з цим інцидентом Інокентій (Івлєв) відсторонений від настоятельства храму у селі Бездрик Сумського району, а також заборонений до священнослужіння.
37-річний священнослужитель, у якого правоохоронці вилучили пістолет, досить активний в соціальних мережах і, судячи з його останніх постів на сторінці Вконтакте, є прихильником сепаратизму і проросійської політики в Україні.