ЗМІ: У Сумах міліція затримала п'яного священика-сепаратиста з пістолетом

За інформацією сектору зв'язків з громадськістю міськвідділу міліції, затриманого доставили в Сумській міськвідділ міліції на вул. Першотравневу. Приватний готель поки не коментує подію, повідомляє місцевий ресурс Данкор.

За попередніми даними, ієромонах перебував у нетверезому стані в оточенні молодих дівчат - учениць одного з училищ Сум.

Читайте такожВ УПЦ МП засудили не прокляття священика Майдану, а те, що вони пролунали з амвонаСекретар Сумської єпархії Георгій Тарабан повідомив виданню, що у зв'язку з цим інцидентом Інокентій (Івлєв) відсторонений від настоятельства храму у селі Бездрик Сумського району, а також заборонений до священнослужіння.

37-річний священнослужитель, у якого правоохоронці вилучили пістолет, досить активний в соціальних мережах і, судячи з його останніх постів на сторінці Вконтакте, є прихильником сепаратизму і проросійської політики в Україні.