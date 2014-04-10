ПР не голосуватиме в Раді, поки у порядку денному не буде законопроекту про амністію сепаратистів

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Бандуров наголошує, що його фракція не голосуватиме за жодні законопроекти, доки до порядку денного не буде включено законопроект про амністію.

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу у парламенті, він закликав поважати виборців півдня і сходу.

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“Ми, як партія, яка представляє інтереси наших виборців, заявляємо наступне: доки не буде прийнято до порядку денного закон про амністію, наша фракція не голосує ні за один законопроект, включений до порядку денного”, - сказав він.

Також Бандуров наголосив на вимозі провести у короткі терміни конституційну реформу, яка б передбачала максимальну децентралізацію влади та максимально широку бюджетну автономію для місцевих рад.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами зробили спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть – приєднання до Росії.

Водночас, ці виступи не знаходять підтримки у місцевих жителів. Навіть за оцінками російських ЗМІ, 6 квітня в Донецьку в проросійській акції взяли участь близько 2 тисяч осіб. 7 квітня на мітингу в Харкові, де було оголошено про створення «Харківської народної республіки», було близько тисячі осіб. 8 квітня в Харкові близько 200 проросійських активістів продовжувли мітинг перед будівлею ОДА.

Донецька ОДА і УСБУ в Луганську – досі в руках сепаратистів.

Водночас, 9 квітня, ПР підготувала законопроект про амністію протестувальників на сході України.

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Автор проекту Нестор Шуфрич зазначив, що йдеться про законопроект №4667 “Про усунення негативних наслідків, недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань”. Цей законопроект передбачає звільнення від переслідування та покарання осіб у зв'язку із масовими акціями протесту на півдні та сході України, зазначив депутат.

“Цим ми даємо можливість тим людям, які сьогодні знаходяться у будівлях Луганської, Донецької адміністрацій та будівлі СБУ Луганської області вийти і не боятися за те, що їх будуть переслідувати”, - сказав Шуфрич.