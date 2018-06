Процес федералізації може призвести до розколу України – США

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд під час прямого включення на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сьогодні в Києві.

"Конституційна реформа повинна бути суто українською... Саме українці мають вирішувати, як виглядатиме ваша країна в майбутньому, а не зовнішні сили. І абсолютно неприйнятно для Росії висувати вимоги щодо федералізації, що підвело б Україну до великих ризиків розпаду країни", - сказала вона.

Нуланд також підкреслила, що між регіонами України повинен бути діалог.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Так, наприкінці березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва пропонує спільно із США та Євросоюзом сформулювати загальні заклики до Києва з метою ініціації загальнонаціонального діалогу, підсумком якого стане нова Конституція, яка "гарантуватиме федеративний устрій України".

У Міністерстві закордонних справ України розцінили висловлювання Лаврова як вимогу повної капітуляції України, її розколу і знищення української державності.