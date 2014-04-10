Яценюк закликав Раду "ухвалити пакет законів по безвізовому режиму"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду підтримати пакет законопроектів щодо безвізового режиму з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, після ухвалення ряду законопроектів Яценюк, який був присутній на вечірньому засіданні, а також наприкінці ранкового засідання, подякував народним депутатам від імені уряду “за непрості, але правильні рішення”, які сьогодні ухвалені у ВР.

Читайте такожВ МЗС розраховують на безвізовий режим з ЄС з 1 січня 2015 року

При цьому він зазначив: «Якщо би ви не заперечували, то я на наступний тиждень до вас прийду, бо нам треба прийняти пакет законів по безвізовому режиму. Пакет внесений, і я готовий особисто доповідати, щоб ми перейшли до другої стадії безвізового режиму, щоб українці їздили в Європу без віз».

У той же час голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив, що, судячи з реакції залу, парламент готовий уже сьогодні розглянути деякі з цих законопроектів.

Читайте такожБіометричні паспорти громадянам України почнуть видаватися вже цього року – Яценюк

Після цього парламент почав розгляд законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України”.

Як повідомляв УНІАН, також відбулася курйозний випадок, коли Турчинов, надаючи слово Яценюку, зазначив, що надає “останнє слово” прем'єр-міністру.

У відповідь Яценюк пожартував, що «останнє слово» буде не скоро.