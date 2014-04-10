ЦВК наполягає на ухваленні закону про статус окупованих територій

18:34, 10 квітня 2014
Політика
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У Центральній виборчі комісії сподіваються, що до кінця цього пленарного тижня, Верховна Рада прийме закон про статус окупованих територій

Україна має з'ясувати статус окупованих територій / maps.nationalgeographic.com

Це дозволить вирішити питання голосування громадян, які проживають у Криму, на президентських виборах 25 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, про це сьогодні під час зустрічі з делегацією Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявив голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський.

Читайте такожУряд протидіятиме гуманітарній катастрофі у Криму - ПорошенкоВін наголосив, що питання утворення виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях АРК та міста Севастополя має бути врегульовано законом про статус таких територій, проект якого перебуває на розгляді у Верховній Раді України. ЦВК продовжує сподіватися на його невідкладний розгляд парламентом цього пленарного тижня.

Нагадаємо, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня 2014 року

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