ЦВК наполягає на ухваленні закону про статус окупованих територій

Це дозволить вирішити питання голосування громадян, які проживають у Криму, на президентських виборах 25 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, про це сьогодні під час зустрічі з делегацією Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявив голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський.

Читайте такожУряд протидіятиме гуманітарній катастрофі у Криму - ПорошенкоВін наголосив, що питання утворення виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях АРК та міста Севастополя має бути врегульовано законом про статус таких територій, проект якого перебуває на розгляді у Верховній Раді України. ЦВК продовжує сподіватися на його невідкладний розгляд парламентом цього пленарного тижня.

Нагадаємо, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня 2014 року