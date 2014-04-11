Рада повинна прийняти закон про місцевий референдум - Яценюк

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на зустрічі з представниками керівництва та еліт південно-східної України в Донецьку, повідомляє "ОстроВ". Читайте такожЗа законами України місцевий референдум неможливий – голова Ради суддів

"Парламент повинен прийняти закон про місцевий референдум", - сказав він, додавши, що відповідні зміни мають бути внесені і до закону про всеукраїнський референдум.

Читайте такожЗаконодавство України не передбачає місцеві референдуми - голова Донецької облради