Рада повинна прийняти закон про місцевий референдум - Яценюк

11:39, 11 квітня 2014
Політика
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Верховна Рада повинна прийняти закон про місцевий референдум.

Арсений Яценюк

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на зустрічі з представниками керівництва та еліт південно-східної України в Донецьку, повідомляє "ОстроВ". Читайте такожЗа законами України місцевий референдум неможливий – голова Ради суддів

"Парламент повинен прийняти закон про місцевий референдум", - сказав він, додавши, що відповідні зміни мають бути внесені і до закону про всеукраїнський референдум.

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