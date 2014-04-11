Рада повинна прийняти закон про місцевий референдум - Яценюк
11:39, 11 квітня 2014Політика
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Верховна Рада повинна прийняти закон про місцевий референдум.
Рада повинна прийняти закон про місцевий референдум - Яценюк
Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на зустрічі з представниками керівництва та еліт південно-східної України в Донецьку, повідомляє "ОстроВ". Читайте такожЗа законами України місцевий референдум неможливий – голова Ради суддів
"Парламент повинен прийняти закон про місцевий референдум", - сказав він, додавши, що відповідні зміни мають бути внесені і до закону про всеукраїнський референдум.
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