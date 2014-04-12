У Краматорську міліція ходить з георгіївськими стрічками - «Наступ»

Представники ВК «Наступ» заявляють, що міліція у Краматорську, почепивши георгіївські стрічки, охороняє виконком, а поряд з ними перебуває група проросійськи налаштованих активістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВК «Наступ», періодичні сутички відбуваються і в Красному Лимані, де також правоохоронці ходять з георгіївськими стрічками.

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За словами голови «Наступа» Руслана Секела, на Донеччині діють проплачені сепаратисти.

«Влада має вжити всіх необхідних заходів для того, щоб зупинити дії сепаратистів. Ми вимагаємо негайно відрядити в Донецьку область силовиків та навести там порядок», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, озброєні люди в камуфляжі захопили міськвідділ міліції Слов`янська Донецької області та будівлю СБУ.