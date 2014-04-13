У центрі Харкова знайшли схованку з гранатами

03:25, 13 квітня 2014
Політика
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У центральній частині Харкова правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

У центрі Харкова знайшли 10 гранат і два магазини до АК

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Харківській області, тайник був знайдений 11 квітня в нежитловому напівзруйнованому будинку.

У ньому були 10 гранат Ф-1 та 2 магазини до автомата Калашникова АК -74, оснащені відповідно 26 і 30 бойовими патронами калібру 5,45 мм.

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