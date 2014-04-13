Завтра ЄС підготує проект відповіді на лист Путіна по Україні

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляють РИА Новости.

Сікорський повідомив, що на прохання голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу в понеділок глави МЗС країн ЄС підготують проект відповідного послання.Читайте такожУ РФ знову заявляють, що можуть перевести Україну на передоплату за газ

Його передадуть Москві "європейські організації, швидше за все, голова (ЄК) Баррозу або голова (Європейської ради Херман) Ван Ромпей", додав Сікорський, передає агентство.

На думку польського міністра, необхідно, зокрема, узгодити "справедливу" ціну на газ і умови транзиту російського газу через Україну в країни ЄС.