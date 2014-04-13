У Москві опозиція проводить «Марш правди»

Як передає радіо «Свобода», активісти опозиційних партій і рухів виступають під гаслами «За чесні і незалежні ЗМІ», «Проти брехні на телеекранах», «За відкрите суспільство, проти ксенофобії».

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Очікується, що на мітингу виступлять, зокрема, письменник Дмитро Биков, політолог Георгій Сатаров, актриса Лія Ахеджакова, музикант Олексій Кортнєв.

Акція узгоджена з московською владою. Подібні заходи, як очікується, сьогодні пройдуть в інших російських містах.