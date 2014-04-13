Лукашенко: У разі федералізації Україну чекає розкол

Президент Білорусії Олександр Лукашенко виступає за збереження територіальної цілісності України і вважає, що федералізація призведе до руйнування країни.

"Якщо ви хочете зберегти Україну єдиною державою, а я хочу, щоб Україна була цілісним монолітним єдиною державою, дуже цього хочу, то не треба проводити федералізацію. Це завтрашній розкол України повністю, це зруйнує державу", - повідомив він в інтерв'ю Підсумковій програмі телеканалу НТВ, фрагменти з якого наводить прес-служба глави держави, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Як зазначив білоруський президент, "сьогодні начебто це красиво, інтереси якихось регіонів будуть дотримані". "Ну а завтра? А завтра гравцям основним можливо буде грати на цій федералізації. Ну що, я сиджу в Харкові чи Луганську, весь такий, майже як президент в Києві. Комусь треба на цьому зіграти - зіграють. І це призведе до руйнування України, - вважає він. - Всі: і ви, і я, і всередині, і американці, які зараз інструктують їх, всі це розуміють". "Тому я навіть не хочу дискутувати на цю тему. Я категорично проти федералізації, тому що я за єдину Україну", - підкреслив Лукашенко.

Тому, за його словами, "штовхати Україну на федералізацію зараз - це дуже небезпечно". "Небезпечно всім: і Білорусії з Росією, і Заходу. Ніколи люди з цим там не погодяться. Ніколи", - вважає білоруський президент.