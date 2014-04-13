Україна надасть світу докази причетності спецслужб РФ до заколоту на сході України

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це наголосили у відомстві і додали, що відповідні свідчення та докази будуть представлені міжнародному співтовариству на зустрічі 17 квітня у Женеві.

«У східних областях України російські спецслужби та диверсанти розпочали перехід до широкомасштабної сепаратистської операції з метою захоплення влади, дестабілізації становища із загрозою для життя громадян України, а також відокремлення цих регіонів від нашої держави», - наголошується у повідомленні.

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«Захищаючи життя людей, територіальну цілісність і безпеку держави, Рада Національної безпеки і оборони України прийняла рішення здійснити антитерористичну операцію проти розгорнутого замаху на нашу державу», - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, на 17 квітня у Женеві (Швейцарія) запланована зустріч верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, держсекретаря США Джона Керрі, міністрів закордонних справ Росії Сергія Лаврова і України Андрія Дещиці, головним питанням якої буде обговорення ситуації в Україні.

Ця зустріч може стати другою з моменту початку кризи в Криму, в якій візьмуть участь одночасно міністри закордонних справ Росії та України.