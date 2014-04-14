На Луганщині жителі пропонують допомогу міліції в захисті будівель від загарбників

02:08, 14 квітня 2014
Політика
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У неділю в облміліцію прийшли близько ста громадян (молодь, люди, які вже мають за плечима життєвий досвід) і запропонували свою допомогу в разі, якщо хтось спробує здійснити захоплення будівлі обласної міліції

На Луганщине жители предлагают помощь милиции в защите от захватчиков зданий / 0642.ua

Про це повідомили в прес-службі обласного ГУМВС.

За словами начальника ГУ МВС України в Луганській області Володимира Гуславського, по всій області у відділи міліції приходять місцеві жителі, пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ і пропонують свою допомогу.

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«Вони готові пліч-о-пліч стояти разом з міліціонерами і захищати наших жителів і адміністративні будівлі від тих, хто буде намагатися здійснювати захоплення», - підкреслив Гуславський, чиї слова цитує прес-служба облміліції.

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