ЗМІ: Поведінка штурмовиків у Краматорську вказує на спецпідготовку та недонецьке походження

Тут досі періодично стріляють, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі жителі Краматорська виходять на вулицю лише за крайньої потреби. Підʼїзди до міліції заблоковані барикадами з шин та меблів. Біля них чергують два десятки людей у масках. Невідомо, скільки людей перебуває всередині захопленої будівлі. Але, за інформацією ТСН, серед них начебто є співробітники міліції.

На відео штурму, яке зняв хтось із свідків, добре видно, що цивільні прийшли лише після групи добре озброєних штурмовиків. Першими йшли близько 15 людей, у камуфльованій формі та зі зброєю. Їх намагалися зупинити кілька десятків людей у цивільному та, вочевидь, керівник краматорської міліції. Захопників пробували переконати, що міліція вже перебуває під контролем проросійських сил. Але люди в камуфляжі почали стріляти в повітря. Неозброєні люди намагалися голіруч стримати захопників, але безрезультатно.

Читайте такожУ Слов'янську скасували заняття в школах і дитсадках. У Краматорську не працюватиме лише одна школаКоли ті вже облаштувалися біля входу в будівлю, алеєю під командуванням чоловіка в чорній шкіряній куртці провели кілька десятків чоловіків у спортивному, які вже й зірвали український прапор та спробували зайти всередину управління міліції. Коли це не вийшло, то озброєні штурмовики відкрили вогонь. Озброєні штурмовики поводились досить упевнено й організовано.

Із відео захоплення можна зробити висновок, що вони мають спеціальну підготовку і добре володіють зброєю. Мало того, на відео чути, як один із захопників бордюр називає "поребриком". Це слово не характерне для російської мови, якою говорять на Донеччині. Наразі ситуація в Краматорську залишається напруженою.